Изуродую так, что мать не узнает: Уайлдер поделился планами на бой с Фьюри

https://static.news.ru/photo/2a1d0be8-c22e-11eb-9051-96000091f725_660.jpg Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер Фото: vk.com/wilder_bronzebomber

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер поделился планами на бой с британцем Тайсоном Фьюри. Слова экс-чемпиона мира по версии WBC приводит BoxingScene.

Мой настрой сейчас такой: думаю только о том, как бы причинить Фьюри большую боль. Я хочу так изуродовать его, чтобы его не узнала родная мать. Хочу избивать его без остановки, перманентно, — сказал Уайлдер.

Бой Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля в Лас-Вегасе. Это будет третий поединок между ними. Первый прошёл в декабре 2018 года и завершился вничью, при том что британец дважды был в нокдауне. Во втором поединке в феврале 2020-го Фьюри выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

35-летний Уайлдер выиграл 42 боя (41 — нокаутом), один проиграл и один свёл вничью — оба с Фьюри. В активе 32-летнего британца 30 побед (21 досрочная) и одна ничья.

2 мая стало известно, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между боксёрами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа отменён.