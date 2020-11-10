Изменилась дата боя Штыркова и Исмаилова

Президент лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко назвал место проведения турнира АСА 115, главным событием которого станет бой в полутяжёлом весе между известными российскими бойцами Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.
Бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова пройдёт в Москве 13 декабря на «ВТБ Арене». Мы сдвинули запланированную дату турнира ACA 115 на один день. Уверен, что сенсационное противостояние Лысого Хищника против Уральского Халка станет одним из самых резонансных в ММА и будет логично, что такое событие пройдёт в Москве, — приводит слова Яценко пресс-служба лиги АСА.
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