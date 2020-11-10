Изменилась дата боя Штыркова и Исмаилова

Бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова пройдёт в Москве 13 декабря на «ВТБ Арене». Мы сдвинули запланированную дату турнира ACA 115 на один день. Уверен, что сенсационное противостояние Лысого Хищника против Уральского Халка станет одним из самых резонансных в ММА и будет логично, что такое событие пройдёт в Москве, — приводит слова Яценко пресс-служба лиги АСА.