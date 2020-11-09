Украинский боксёр удивился радости соотечественников от победы Байдена

Украинский боксёр Иван Редкач выразил недоумение по поводу радости соотечественников от победы Джо Байдена на выборах президента США.
Уже 2 дня на улице праздник, празднуют победу Байдена?! Почему люди так счастливы этому президенту? Он же был спонсором войны на Майдане у нас в Украине, уволил судью нашего тоже, — написал Редкач в
3 ноября в Штатах прошли выборы президента. Байден был кандидатом от Демократической партии. Республиканцев представлял Дональд Трамп. 7 ноября Байден объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде.
29 октября Редкач связал украинского боксёра Василия Ломаченко с «русскими православными спецслужбами».