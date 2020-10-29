Украинский боксёр связал Ломаченко с «русскими православными спецслужбами»

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Албанский боксёр Нури Сефери на пресс-конференции поделился ожиданиями от боя с российским тяжеловесом Муратом Гассиевым. Поединок пройдёт 31 октября в Сочи.

Гассиев — один из сильнейших соперников в моей карьере, он — очень хороший боксёр, но я приехал в Россию за победой. Албанский народ очень гордый, я готов к войне. И...