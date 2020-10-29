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Украинский боксёр связал Ломаченко с «русскими православными спецслужбами»

18:09, 29 октября 2020
Иван Редкач Иван Редкач Фото: ivan_redkach_11/instagram.com

Украинский боксёр Иван Редкач заявил, что его соотечественника Василия Ломаченко «русские православные спецслужбы» научили танцевать чечётку.

Русские православные спецслужбы, судя по всему, таки научили Васю танцевать чечётку, — написал он в Instagram, прикрепив фото с боя Ломаченко с Теофимо Лопесом.

Также он назвал Ломаченко слабаком, который не заслуживает реванша с американцем.

Ломаченко проиграл Лопесу 18 октября в Лас-Вегасе единогласным решением судей. 32-летний Украинец утратил титулы чемпиона мира в лёгком весе. После поражения его затравили соотечественники, писал NEWS.ru.

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