Украинский боксёр Иван Редкач заявил, что его соотечественника Василия Ломаченко «русские православные спецслужбы» научили танцевать чечётку.
Русские православные спецслужбы, судя по всему, таки научили Васю танцевать чечётку, — написал он в Instagram, прикрепив фото с боя Ломаченко с Теофимо Лопесом.
Также он назвал Ломаченко слабаком, который не заслуживает реванша с американцем.
Ломаченко проиграл Лопесу 18 октября в Лас-Вегасе единогласным решением судей. 32-летний Украинец утратил титулы чемпиона мира в лёгком весе. После поражения его затравили соотечественники, писал NEWS.ru.