Избитый боец Харитонов выписался из больницы

https://static.news.ru/photo/2757e028-2db3-11eb-bb3c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: kharitonovmma/instagram.com

Боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов выписался из больницы после драки с коллегой Адамом Яндиевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

По информации издания, Харитонова могли выписать в пятницу, однако нахождение в больнице было продлено. Во вторник, 24 ноября, он проведёт пресс-конференцию в Москве.

13 ноября Яндиев напал на Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов, в результате которых сломал ему нос и орбитальную кость. Харитонов написал заявление в полицию. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом, но следствие этого доказать не смогло.

В тот же день в Сети появилось видео инцидента. В понедельник в деле появились новые подробности. Яндиев в своё оправдание привёл цитату Владимира Путина, писал NEWS.ru.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о ходе дела и о взаимоотношениях с Яндиевым. Он исключил вариант перемирия с бойцом.