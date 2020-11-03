Любовь и драки: как русская блондинка вдохновляет бразильского бойца

Бойцы UFC Тьягу Сантос и Яна Куницкая вместе уже больше года. Россиянка помогла бразильцу в самый сложный момент его карьеры, когда он восстанавливался после тяжелейшей травмы колена, полученной в бою с Джоном Джонсом. Они вместе тренируются, поддерживают друг друга во время боёв и публикуют романтические фотографии из самых красивых мест Америки. Яна сейчас взяла перерыв в выступлениях и ждёт имя следующей соперницы, а Тьягу, напротив, вернётся в октагон после долгого перерыва и попытается снова заслужить титульный бой в поединке с грозным соотечественником Гловером Тейшейрой. NEWS.ru рассказывает самую яркую историю любви в UFC.

Побег из России

В жизни Яны Куницкой уже была большая любовь, и тоже с иностранцем. С арабом Хани она познакомилась десять лет назад, влюбилась с первого взгляда и вышла замуж в Абу-Даби. Позже пара перебралась в Санкт-Петербург, где спортсменка продолжала выступления, а её муж открыл зал кроссфита. В 2013 году у них родился сын Адам, после чего Яна объявила о завершении карьеры бойца и решила сосредоточиться на более спокойной тренерской работе и воспитании малыша. Однако по прошествии трёх лет Хани и Яна стали меньше понимать друг друга и расстались. Куницкая решила продолжить спортивную карьеру, но её возвращение в октагон на турнире АСВ в Москве обернулось болезненным поражением от Заиры Дышековой.

К тому времени она разочаровалась как в жизни в России, так и в отношении общества к женским единоборствам и твёрдо решила продолжить выступления в Америке, а в последствии переехать туда с сыном на постоянное жительство. Во всех интервью она подчёркивала, насколько в России недоброжелательные и завистливые фанаты, которые писали ей всё время гадости, притом что американцы встретили очень доброжелательно. В Америке Куницкая начала выступать в женской лиге Invicta, из которой вышли многие звёзды UFC, а после завоевания там пояса и подписания контракта с влиятельным менеджером Али Абдель-Азизом, который ведёт дела Хабиба Нурмагомедова, пробилась и в лучшую лигу мира.

Дебют в октагоне у Яны получился таким, какого ей не желали даже многочисленные недоброжелатели на родине. Выйдя на коротком уведомлении на титульный бой с Кристианой Жустино по прозвищу Киборг, она была жестоко избита одной из самых сильных женщин в мире. Но затем пришли и победы, которые позволили ей закрепиться в первой десятке легчайшего веса UFC.

Как любовь лечила раны

С бойцом UFC Тьягу Сантосом Яна познакомилась уже в Америке во время тренировок в одном зале. Бразилец в то время готовился к главному бою своей жизни с Джоном Джонсом и был настолько вдохновлён встречей с блондинкой из России, что задал чемпиону такую трёпку, которую он не знал никогда в жизни. Многие эксперты посчитали, что Сантос даже победил в их пятираундовом бою, однако судьи решили, что он сделал для завоевания пояса недостаточно, и сохранили его у Джонса. Главный подвиг Сантоса был в том, что он три раунда дрался с порванными связками колена.

После такой травмы бразильцу потребовались операция и долгое восстановление. Он не мог самостоятельно ходить, но всё это время Яна была рядом и возила возлюбленного на коляске в медицинский центр. На полную реабилитацию Тьягу потребовалось полгода, после чего он смог вернуться к полноценным тренировкам, а русская девушка продолжала помогать ему в зале, попутно готовясь к своим боям.

Яна была единственной, кто заботился обо мне. Она выступает в легчайшем весе, но она очень сильная. Она заботилась обо мне, сажала меня в кресло-каталку, потом в машину, везла в Институт UFC, и делала это каждый день. Она помогла мне тогда, когда я больше всего нуждался в помощи. Она любит учиться, внимательно слушает, очень сообразительна и предана своему делу. Я никогда не видел, чтобы девушка тренировалась так усердно, как она, — вспоминал Сантос о том времени.

Осенью молодые люди решили публично рассказать миру о своих отношениях и стали регулярно публиковать совместные фотографии с поцелуями и красивыми видами Большого каньона в Аризоне, где они провели совместный отпуск, а чуть раньше вместе ездили в европейский Диснейленд. Однако и тут не обошлось без негатива. Российские пользователи Instagram осудили роман Яны и писали, что её дома ждёт муж, с которым она давно рассталась.

Меня не удивила реакция людей, потому что большинство всё так негативно воспринимает. Не только в плане боёв. По статистике, если комментарий к фотографии англоязычный или на португальском языке, то он хороший. Если на русском — всегда плохой. Ничего удивительного. Дали повод людям, пускай радуются, — вспоминала Куницкая.

Вместе на пути к поясу

Путь Тьягу Сантоса к вершинам ММА оказался не менее тернистым. Парень рос в беднейших фавелах Рио-де-Жанейро, а в детстве страдал редким заболеванием до тех пор, пока ему не удалили кисты из желудка. Укрепить здоровье ему помогли занятия капоэйрой, которые в Бразилии доступны даже беднейшим слоям населения. С этого и начались его занятия спортом, но в ММА он пришёл довольно поздно, в 26 лет, после того как отслужил десантником в бразильской армии, а вскоре после дебютного боя скончался его отец.

За долгие годы выступлений в среднем весе UFC Тьягу не хватал звёзд с неба и потерпел четыре поражения, но его карьера круто пошла вверх после того, как он перешёл в полутяжи и нокаутировал там топовых бойцов Джимми Манува и нынешнего чемпиона Яна Блаховича. В случае победы в предстоящем в этот уик-энд поединке с соотечественником Гловером Тейшейрой, который поправился от перенесённого коронавируса, Сантос может снова сразиться за титул с победителем боя Блаховича и чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи, если, конечно, Джон Джонс не решит вернуться и забрать то, что всегда принадлежало ему.

Яна недавно получила предложение UFC о продлении контракта и в ближайшее время будет готова озвучить имя своей новой соперницы, а сейчас при подготовке к очередному бою поддерживает Тьягу в зале и за его пределами и верит, что он одержит очередную победу нокаутом. При этом сам бразилец, став успешным бойцом, не забывает о трудных детских годах и старается помогать таким же бедным ребятишкам. В прошлом году он основал некоммерческую организацию, которая организует бесплатные занятия по ММА для детей из бедных бразильских семей.

Сантос считается фаворитом в предстоящем бою, с коэффициентом на победу 1,4. Оба бойца любят порубиться в стойке, но Тейшейра нередко использует против ударников свои навыки джиу-джитсу. Несмотря на солидный возраст (41 год), он остаётся топовым бойцом и выиграл четыре последних боя, в том числе и у россиянина Никиты Крылова, а потому Тьягу ждёт непростое испытание, но вместе с Яной ему по силам его преодолеть.