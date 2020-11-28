Исмаилов: мои тренеры считают Штыркова опаснее, чем Емельяненко

https://static.news.ru/photo/7911d542-323e-11eb-981f-fa163e074e61_660.jpg Иван Штырков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец ММА Магомед Исмаилов рассказал, как готовится к поединку с Иваном Штырковым, который пройдёт в Москве 13 декабря.

Не считаю себя фаворитом, и мне не нравится, когда меня так называют. Когда мы зайдём в клетку, всё будет непредсказуемо. Я Лысый Хищник — это мой собственный образ, а у Вани Уральский Халк — это всё-таки плагиат. Подготовка к этому бою у меня была даже тяжелее, чем к поединку с Александром Емельяненко, потому что мой тренерский штаб очень серьёзно воспринимает угрозу от соперника. Ваня — хороший самбист, но и я самбист. Я считаю, что я и в ударной технике лучше него и борюсь лучше, — рассказал Исмаилов на пресс-конференции.

Также Исмаилов сказал, что по его мнению, бой должен будет пройти всю дистанцию, хотя оба соперника взрывные бойцы, нацеленные на причинение оппоненту максимального ущерба.

Как писал NEWS.ru, российский боец ММА Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка с Магомедом Исмаиловым, который пройдёт в Москве 13 декабря, и рассказал, как готовится к этому поединку.