https://static.news.ru/photo/fedb0312-cbd1-11e9-bcf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ismagulov_damir/instagram

На проходящем в китайском Шеньчжене турнире UFC российский боец Дамир Исмагулов (18-1) победил по очкам соперника из Бразилии Тьягу Мойзеса (12-4).

На протяжении всех трёх раундов, проходящего в стойке боя, Исмагулов имел преимущество. Он почти в три раза превзошёл соперника в количестве точных ударов, отправил его в нокдаун в конце первого раунда и не давал перевести бой на землю. По итогам боя все трое судей отдали победу Исмагулова со счётом 30:27, которая стала для него второй в сильнейшей лиге мира.

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