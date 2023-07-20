Новый бой Махачева за звание лучшего бойца: когда пройдет, кто соперник Действующий чемпион UFC Ислам Махачев защитит титул

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет защиту титула на турнире UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби. Соперником россиянина будет бывший обладатель пояса бразилец Чарльз Оливейра. NEWS.ru объясняет, почему организация санкционировала реванш спортсменов после разгромного поражения представителя Бразилии в прошлом году и как изменился расклад сил на сегодняшний день.

Как Махачеву назначили бой

Утром 20 июля президент UFC Дэйна Уайт анонсировал три поединка, которые пройдут 21 октября на турнире в Абу-Даби. В рамках этого события россиянин Икрам Алискеров встретится с французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым, представляющий Швецию чеченец Хамзат Чимаев проведет бой с бразильцем Пауло Костой, а чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев будет защищать свой пояс против бывшего обладателя титула Чарльза Оливейры.

Какие варианты были у Махачева

Фактически Оливейра был единственным вариантом на 21 октября. Алекс Волкановски считался вторым кандидатом на бой с чемпионом легкого веса, но австралиец получил травму во время поединка с Яиром Родригесом и перенес операцию на левой руке на этой неделе. На статус претендента мог также рассчитывать победитель дуэли между Дастином Порье и Джастином Гейджи, но их поединок состоится только 30 июля. То есть победитель будет стеснен в сроках на подготовку. И не факт, что обойдется без травм, учитывая, что стили Порье и Гейджи располагают к многочисленным гематомам.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев

UFC обычно не санкционирует титульные бои спортсмену, проигравшему последний поединок, а из топ-15 на победах и без назначенных боев оставалось только трое бойцов — Матеуш Гамрот, Арман Царукян и Грант Доусон. Выше всех стоит Гамрот. Он на седьмой позиции в рейтинге легкого веса — недостаточно высоко для того, чтобы претендовать на титул. Оливейра, понимая, что остается единственным вариантом, настаивал на другой дате, и только накануне стороны пришли к согласию.

Каким был первый бой Махачева и Оливейры

Спортсмены встречались в 2022 году, и их противостояние было одним из самых ожидаемых событий в мире смешанных единоборств. Подтекстом поединка был риторический вопрос: «Что лучше — боевое самбо или бразильское джиу-джитсу?» Конкурентного боя не получилось. Чемпион мира по боевому самбо из России задушил бразильца уже во втором раунде и стал обладателем титула UFC.

Как Махачев и Оливейра выступили в 2023 году

11 февраля россиянин встретился с чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски в своей весовой категории (легкий вес). Бой прошел на родине австралийского спортсмена — в Перте — и получил приз лучшего поединка турнира. В практически равном бою судьи отдали победу Махачеву, который впервые в карьере провел бой без Хабиба Нурмагомедова в своем углу. Незадолго до поединка Ислама экс-чемпион UFC объявил о завершении деятельности, связанной со смешанными единоборствами.

Оливейра после поражения от Ислама вышел в октагон лишь однажды. 11 июня он деклассировал в первом раунде американца Бенеила Даруиша, забрав бонус за выступление вечера. Причем в этой схватке большинство экспертов отводили бразильцу роль аутсайдера, поскольку Дариуш шел на серии из восьми побед подряд. Яркая победа над опасным соперником мгновенно вернула Оливейру в титульную гонку.

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press Бой между Александром Волкановски и Исламом Махачевым

Хотел ли реванша Махачев

За последнюю неделю российский боец сделал ряд заявлений о своих соперниках. Не исключено, что это было частью тактики UFC, чтобы Оливейра быстрее принял бой. Косвенно эту теорию подтверждают слова штатного комментатора и бывшего чемпиона UFC Даниэля Кормье. Буквально накануне в своем подкасте DC&RC он сказал, что Оливейра «категорически отказался выступать в октябре». В соцсетях Ислам выразил желание провести бой с Леоном Эдвардсом, а потом попросил принять бой травмированного Волкановски. Проигнорировал он только Армана Царукяна, который обозначил свою готовность выступить в Абу-Даби. Но вариант встречи с Эдвардсом выглядел маловероятным изначально, о чем NEWS.ru сообщил глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Есть сомнения, что организация санкционирует поединок. И Эдвардсу это не нужно. Если один чемпион проиграет другому чемпиону из более легкой весовой категории, это дискредитирует последнего. Эдвардс будет проводить все бои в 77 кг. На вес ниже он не пойдет, только может принять Ислама в своем дивизионе. Но Махачев и в 77 кг будет опасен», — сказал Гаджиев.

Что говорят эксперты

Чемпион ACA в легком весе Олег Борисов в интервью NEWS.ru выразил уверенность в том, что Исламу Махачеву не составит труда победить Оливейру в реванше.

«В этом поединке я считаю фаворитом Махачева. Ислам уже побеждал Оливейру год назад. Сомневаюсь, что за это время бразилец успел серьезно прибавить. Да, он победил Бенеила Дариуша, но его нельзя сравнить с Исламом. Махачев тоже не бездействовал. Он выиграл у Алекса Волкановски, а сопротивления Оливейры в первом поединке попросту не почувствовал. Сейчас россиянин на пике своих возможностей. Он съест Оливейру», — сказал Борисов.

Фото: Tomaz Jr/Keystone Press Agenc/Global Look Press Чарльз Оливейра

Известный тренер Рамазан Исмаилов в интервью NEWS.ru выразил уверенность в том, что именно бразилец является лучшим вариантом для следующего боя.

«Из всех потенциальных соперников я бы хотел увидеть Ислама именно с Оливейрой. Чарльз как раз одержал яркую победу. После второй победы над бразильцем Ислам окончательно закрепит за собой статус лучшего бойца легкого веса. На данном этапе была только одна хорошая альтернатива Оливейре — это реванш с Арманом Царукяном, но вариант с бразильцем выглядит более интересным», — сказал Исмаилов.

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