Ислам будет править: почему от друга Хабиба ждут величия

Возможно, время Хабиба Нурмагомедова в UFC закончилось, но его последователи — настоящие и потенциальные — будут там ещё долго. Главный из них прямо сейчас — Ислам Махачев. Сам Хабиб его давно называет будущим чемпионом UFC, многие говорят об этом как о свершившемся факте, но насколько эти разговоры соответствуют реальному положению дел? Кто такой Ислам Махачев — в материале NEWS.ru.

В воскресенье утром Махачев проведёт девятый бой в UFC, но, как и все предыдущие, с нерейтинговым соперником. В материале NEWS.ru от 2 марта Александр Круглов оценил шансы Ислама на победу над Дрю Добером в 75 процентов, поэтому здесь мы поговорим не о поединке (Ислам действительно наверняка выиграет спокойно), а о том, что в целом из себя представляет Махачев. Хабиб, который уже много лет с ним тренируется, не раз говорил, что Ислам — это будущее.

Сейчас все говорят о Дастине, Коноре, Чендлере, Джастине, Оливейре. Но к концу года всё изменится. Я не думаю, что кто-то может победить Махачева сейчас. Он будет править лёгким дивизионом, — приводит слова Хабиба ESPN.

Нурмагомедов не единственный, кто так говорит. Практически все, кто тренировался с Исламом, разделяют эту точку зрения. Из тех, чьи слова весят очень много, — экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

Махачев мог бы победить Хабиба. Этот парень чем-то похож на Нурмагомедова, но с более жёсткой стойкой. Хабиб подтвердит мои слова — Ислам готов заявить о себе. Ислам сейчас лучший в борьбе. Думаю, он даже победит Хабиба. Сейчас Нурмагомедов собирается оставить свой титул, и я верю, что Махачев может занять его место. Теперь, когда Хабиб на пенсии, Ислам начнёт своё восхождение, — цитирует Кормье IBTimes.

Ислам Махачев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но самое ценное мнение, которое об Исламе приходилось слышать, — от Хавьера Мендеса. Это тренер, который много лет работает как с Махачевым, так и с Нурмагомедовым и Кормье. И когда мы общались с ним в начале 2020 года, он сказал, что Ислам — единственный, кто на тренировке может забрать у Хабиба раунд. Конечно, Мендес — тоже заинтересованный человек, он не может критиковать своего подопечного, но в любом случае, если Ислам составляет конкуренцию Хабибу, значит, он что-то умеет делать очень хорошо.

Почему всё-таки в чемпионство Махачева верится слабо? Во-первых, ему исполнится 30 лет в этом году. Хабиб в 32 уже закончил карьеру. В 30 он был доминирующим чемпионом UFC и душил Конора Макгрегора. Ислам от этого всего так далёк, что разговоры о его надвигающемся доминировании звучат довольно нелепо. Он пока не провёл ни одного действительно большого боя. Был близок к этому полгода назад, когда говорили о поединке с Рафаэлем дос Аньосом, но сначала всё перенеслось из-за COVID-19 у бразильца, а затем — из-за свинки у дагестанца. В итоге всё отменилось полностью и вместо экс-чемпиона UFC Ислам получил середняка Дрю Добера (23-10), которого вообще нет в рейтинге лёгкого веса.

Сам Махачев, занимающий 14-ю строчку в классификации, был разочарован таким решением матчмейкеров и даже спрашивал у менеджера, почему так вышло. На что тот ответил: «Просто победи этого парня, и всё изменится». Но одной победы над Добером может быть недостаточно для того, чтобы карьера вышла на принципиально новый уровень. Как известно, для UFC недостаточно просто побед, тем более неярких, какие обычно были у Махачева. Им нужна от бойца ещё и медийность, он должен шуметь. Ислам этого никогда не делал. За него всегда это делали Хабиб и ряд других ребят из команды.

Но даже благодаря шуму, созданному вокруг Махачева Хабибом и его друзьями, определённую известность боец приобрёл. Английский язык Ислам уже учит, и если он уверенно победит Добера и бросит пару вызовов, то следующий соперник точно будет из топ-15. Просто не может быть иначе, 9-1 в UFC не могут не значить ничего. А близкая дружба с Хабибом и протекция с его стороны значат ещё больше.

Остаётся такой вопрос: действительно ли навыки Махачева так хороши, как о нём рассказывают Хабиб, Кормье и Мендес? В этом есть сомнения, хотя бы из-за поражения нокаутом от Адриану Мартинса в 2015-м и нескольких очень неуверенных побед после него. Особенно в бою с Арманом Царукяном в Санкт-Петербурге в 2019-м Ислам выглядел очень посредственно. Мендес потом его оправдывал тем, что накануне тот отравился. А потом был ещё 14-месячный простой, который не может хорошо сказаться на карьере.

Словом, уровень выданных авансов Махачеву пока значительно выше уровня его работы в клетке. Но и работа в клетке тоже вполне многообещающая, поэтому всё будет зависеть от самого Ислама и от того, как он справится с мощным давлением, которое на него оказывают.