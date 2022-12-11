Холифилд назвал Кличко лучшим российским боксером Эвандер Холифилд назвал Кличко лучшим российским боксером

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Эвандер Холифилд

Бывший американский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» ошибочно назвал одного из братьев Кличко лучшим российским боксером в истории. Холифилд удивился, что Кличко не россиянин, и не смог назвать ни одного представителя страны.

Я бы сказал, что Кличко, — ответил американец на вопрос журналиста.

Когда корреспондент поправил его, указав, что Кличко не россиянин, Холифилд извинился и выразил уверенность, что в России много хороших бойцов.

60-летний Холифилд был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (1988) и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (1990–1992). За карьеру он выиграл 44 боя (29 нокаутом) и потерпел 10 поражений. Владимир Кличко был чемпионом WBO, WBA, IBF, а его брат Виталий был держателем пояса WBC.

В ночь на 11 декабря российский боксер Давид Аванесян потерпел поражение в поединке с американским бойцом Теренсом Кроуфордом за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг.