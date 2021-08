Харитонов сдался в бою с Конго на последней секунде второго раунда

Хитрый Конго отдал инициативу и центр клетки Сергею, стараясь много двигаться, менять стойки и не давать сопернику сократить дистанцию за счёт джеба и ударов ног. Француз несколько раз попадал на встречу этими острыми ударами и при этом не давал подобрать удобную дистанцию Харитонову. Лишь в концовке Сергей сократил дистанцию и уронил Конго джебом, а после этого провёл мощную серию в голову, от которой Конго отвернулся к сетке и был рад, когда прозвучал гонг. Во втором раунде Харитонов шёл уже добивать соперника, но получил колено навстречу. Француз попытался перевести бой в борьбу, но Сергей умело защитился и продолжил обрушивать на соперника жёсткие удары. В концовке раунда уже француз потряс россиянина жёсткими ударами, перевёл бой в партер и начал жёстко добивать, а затем провёл удушающий. Сергей постучал в знак сдачи вместе с гонгом.

@Kongo4real beats the bell and makes Sergei Kharitonov tap before the end of the 2nd round! #Bellator265 pic.twitter.com/PnU04aeLUz