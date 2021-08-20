Харитонов сдался в бою с Конго на последней секунде второго раунда

Российский боец тяжёлого веса Сергей Харитонов проиграл удушением во втором раунде французу Шейку Конго в главном бою вечера на турнире Bellator 265.

Хитрый Конго отдал инициативу и центр клетки Сергею, стараясь много двигаться, менять стойки и не давать сопернику сократить дистанцию за счёт джеба и ударов ног. Француз несколько раз попадал на встречу этими острыми ударами и при этом не давал подобрать удобную дистанцию Харитонову. Лишь в концовке Сергей сократил дистанцию и уронил Конго джебом, а после этого провёл мощную серию в голову, от которой Конго отвернулся к сетке и был рад, когда прозвучал гонг. Во втором раунде Харитонов шёл уже добивать соперника, но получил колено навстречу. Француз попытался перевести бой в борьбу, но Сергей умело защитился и продолжил обрушивать на соперника жёсткие удары. В концовке раунда уже француз потряс россиянина жёсткими ударами, перевёл бой в партер и начал жёстко добивать, а затем провёл удушающий. Сергей постучал в знак сдачи вместе с гонгом.

@Kongo4real beats the bell and makes Sergei Kharitonov tap before the end of the 2nd round! #Bellator265 pic.twitter.com/PnU04aeLUz — BellatorMMA (@BellatorMMA) August 21, 2021

В соглавном бою вечера в полусреднем весе американец Логан Сторли победил раздельным решением судей соотечественника Данте Скиро.

Как сообщалось ранее, российский боец ММА Александр Емельяненко иронично прокомментировал победу соотечественника Сергея Харитонова на турнире по боксу на голых кулаках в США, где он нокаутировал в первом раунде американца Майка Кука.