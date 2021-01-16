Харитонов прокомментировал возможное возвращение Нурмагомедова в UFC

https://static.news.ru/photo/0f0f430e-58b9-11eb-9a31-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал данные о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова в UFC.

Некоторое время назад Нурмагомедов допустил возвращение в UFC после боя Конор Макгрегор — Дастин Порье на турнире UFC 257, который состоится в ночь с 23 на 24 января.

Честно, не знаю, какая у него может быть мотивация. Деньги однозначно не на последнем месте стоят. Может быть, 30:0 хочет сделать, — отметил Харитонов в беседе со Sport24.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о возможности реванша с российским непобеждённым чемпионом Хабибом Нурмагомедовым. Конор уже далеко не в первый раз попытался унизить оппонента.