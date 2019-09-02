Он меня всегда критикует. Как только бой закончится, я ему звоню. И его разговор начинается не со слов поздравления, а начинается с критики: что я делал, что я не делал, какие ошибки я совершал. И слушаешь его и думаешь, ну давай уже, хватит, бой же я выиграл, ну, давай уже, похвали! — рассказал Хабиб Нурмагомедов в эфире «Первого» канала.