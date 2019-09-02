Чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов рассказал о критике отца и своём сопернике Дастине Порье, с которым он скрестит перчатки 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Он меня всегда критикует. Как только бой закончится, я ему звоню. И его разговор начинается не со слов поздравления, а начинается с критики: что я делал, что я не делал, какие ошибки я совершал. И слушаешь его и думаешь, ну давай уже, хватит, бой же я выиграл, ну, давай уже, похвали! — рассказал Хабиб Нурмагомедов в эфире «Первого» канала.
Также Хабиб отметил, что за пределами клетки не испытывает ничего к своему сопернику, кроме уважения и что Порье хороший боец, который заслужил этот шанс.
Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов назвал свои критерии величия бойца.