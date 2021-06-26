Гольцов нокаутировал Сэйлза в третьем раунде на турнире PFL

Российский тяжеловес Денис Гольцов (27-6) победил техническим нокаутом в третьем раунде американца Брэндона Сэйлза (6-2) и вышел в плей-офф лиги PFL на турнире в Атлантик-Сити (США).

Гольцов в первом раунде предпочитал работать с дистанции, отбивая сопернику ноги, но при этом при сближении пропустил жёсткий удар коленом. В конце раунда россиянин пошёл в борьбу и перевёл соперника в партер. Сэйлз, которому нужна была победа, был вынужден обострять ситуацию в стойке и пропустил тейкдаун и во втором раунде. Денис вошёл в маунт и попытался завершить бой удушением, но его соперник выдержал и даже перевернул в концовке.

Успешная тактика переводов в партер помогла Гольцову и в третьем раунде, где он сначала избил соперника в стойке, затем исполнил подсечку и добил Сэйлза на земле после тейкдауна. И получив ещё четыре балла, обеспечил себе второе место в регулярном чемпионате.

Goltsov GNP for the win in the 3rd! Goltsov eliminates Brandon from the Playoffs and Jamelle Jones clinches his spot! #2021PFL6

ESPN2

https://t.co/WfOt9XBfzk pic.twitter.com/fvg4DSVdqA — PFL (@PFLMMA) June 26, 2021

Как сообщалось ранее, в Атлантик-Сити прошёл третий турнир сезона 2021 PFL. В главном бою вечера экс-чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Фабрисиу Вердум проиграл техническим нокаутом в первом раунде соотечественнику Ренану Феррейре.