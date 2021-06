Гольцов нокаутировал Сэйлза в третьем раунде на турнире PFL

Гольцов в первом раунде предпочитал работать с дистанции, отбивая сопернику ноги, но при этом при сближении пропустил жёсткий удар коленом. В конце раунда россиянин пошёл в борьбу и перевёл соперника в партер. Сэйлз, которому нужна была победа, был вынужден обострять ситуацию в стойке и пропустил тейкдаун и во втором раунде. Денис вошёл в маунт и попытался завершить бой удушением, но его соперник выдержал и даже перевернул в концовке.

Успешная тактика переводов в партер помогла Гольцову и в третьем раунде, где он сначала избил соперника в стойке, затем исполнил подсечку и добил Сэйлза на земле после тейкдауна. И получив ещё четыре балла, обеспечил себе второе место в регулярном чемпионате.