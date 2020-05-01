Глава UFC хочет провести бой-реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором

https://static.news.ru/photo/a9acf8a4-8b76-11ea-8273-fa163e074e61_660.jpg Дана Уайт Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дана Уайт, президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал, что хотел бы увидеть поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Такое заявление Уайт сделал, отвечая в рамках форума Reddit на вопрос о том, какой реванш ему хотелось бы устроить, передаёт «Чемпионат».

Я бы сказал, Хабиб — Конор. Макгерор невероятно хочет этого реванша, да и мне хотелось бы его увидеть, — поделился глава UFC.

Как писал NEWS.ru ранее, известные бойцы UFC — россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор — в будущем перестанут конфликтовать, считает телеведущий Владимир Соловьёв. По его словам, между спортсменами установятся прекрасные отношения.