Единоборства

Глава UFC хочет провести бой-реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором

09:34, 01 мая 2020
Дана Уайт Дана Уайт Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дана Уайт, президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал, что хотел бы увидеть поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Такое заявление Уайт сделал, отвечая в рамках форума Reddit на вопрос о том, какой реванш ему хотелось бы устроить, передаёт «Чемпионат».

Я бы сказал, Хабиб — Конор. Макгерор невероятно хочет этого реванша, да и мне хотелось бы его увидеть, — поделился глава UFC.

Как писал NEWS.ru ранее, известные бойцы UFC — россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор — в будущем перестанут конфликтовать, считает телеведущий Владимир Соловьёв. По его словам, между спортсменами установятся прекрасные отношения.

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