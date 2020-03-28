Вопреки обещаниям Дэна Уайт так и не объявил на уходящей неделе место проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, которые должны оспорить чемпионский пояс и неофициальное звание лучшего легковеса в истории. Понять руководство можно, ситуация в мире меняется настолько стремительно, что все договорённости могут пойти прахом за пару дней. Однако букмекеры уже принимают ставки, а эксперты делают предположения. NEWS.ru собрал самые вероятные и необычные варианты.

Киностудия во Флориде

Если посмотреть котировки букмекеров и послушать инсайдеров из мира ММА, то самым вероятным местом проведения турнира является штат Флорида. Ситуация с коронавирусом там не самая лучшая, так как болеют более 3000 человек, но организовать можно всё аккуратно. Конкретно об этом варианте рассказал главный голос UFC, комментатор Джо Роган, который честно признался, что не будет комментировать турнир, так как боится заразиться коронавирусом. По мнению Рогана, местом проведения турнира может стать киностудия продюсера Тайлера Перри в Тампе. В павильонах на месте бывшей военно-морской базы снимаются фильмы и спектакли, поэтому там не составит труда организаторам установить октагон и провести турнир в узком кругу. Проблема только в том, как вывезти бойцов в США, в том числе и Хабиба в случае запрета прямых рейсов, но он со своей командой мог бы прибыть из Баку или другой прилегающей страны.

Они могут провести бой в павильоне для съёмок и ограничиться присутствием десяти человек в помещении. Мы уже делали так, когда проводили шоу для войск Fight for the Troops, — рассказал Роган.

Северный Кавказ

На Кавказе ситуация с коронавирусом пока не столь трагичная, как в США, а потому бой вполне можно провести без зрителей. Теоретически он мог бы пройти как на родине Хабиба в Дагестане, так и в Чечне, но вопрос упирается в доставку иностранных участников, которых будет не так просто ввезти в страну даже с соблюдением всех правил тестирования и карантина. Однако букмекеры считают, что такой вариант был бы вероятен. Другим вариантом мог бы стать Азербайджан, который даже был готов провести первый этап сезона Формулы-1. В стране сейчас около 150 больных коронавирусом. О возможности провести бой в России говорил отец и тренер чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.

Эмираты

Предыдущий бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье прошёл как раз в Дубае. Местные шейхи души не чают в российском чемпионе, а турнир в Эмиратах стал для Хабиба и его команды буквально домашним. На улицах они видели массу знакомых и чувствовали себя как дома. В Эмиратах сейчас около 350 больных коронавирусом и действуют строгие ограничительные правила, но учитывая хорошие отношения местных властей и UFC такой вариант возможен. В качестве альтернативной локации на Ближнем Востоке называется Саудовская Аравия, где число заболевших, как и в России, перевалило уже за тысячу.

Бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье allboxing.ru

Белоруссия

Единственная страна, где спорт не закрывается на карантин, а вся Россия сейчас наблюдает за финалом местного хоккейного чемпионата и стартом футбольного — это Белоруссия. Конечно, скептики ставят под сомнение официальные данные о 60 болеющих и критикуют президента Александра Лукашенко за недостаточные ограничительные меры. Футбольный чемпионат Беларуси уже затаив дыхание смотрят Украина и Россия, Индия и все страны бывшей Югославии. Теперь «Батька» имеет шанс и вовсе сделать ход конём и привести в страну бой года в мире единоборств, а UFC может нарисовать очередную звёздочку на своей всеобъемлющей карте. Принять это событие способна главная закрытая спортивная площадка страны «Минск-Арена», причём как со зрителями, так и без них. Последний вариант больше бы устроил бойцов и саму организацию, а за спасение турнира можно было бы жителей Белоруссии наградить просмотром боёв на местном федеральном канале.

Лайнер в нейтральных водах

О том, что можно провести турнир по смешанным единоборствам на большом корабле вам может рассказать Александр Шлеменко, который на таком событии проиграл американцу Крису Ханникату. С точки зрения показа он ничем не отличался от обычных бойцовских шоу. Судно могло бы погрузить бойцов и участников шоу в пятницу, отплыть в нейтральные воды и провести там как церемонию взвешивания, так и сам турнир и при этом вместе с боями показать всему миру реалити-шоу. Такой вариант букмекеры расценивают как 1 к 25, но это был бы точно самый оригинальный и запоминающийся турнир UFC в истории.

Бой Александра Шлеменко с Крисом Ханникат allboxing.ru

Военная база

Ещё один экзотический вариант для проведения турнира — это одна из закрытых американских баз, доступ на которую может быть предоставлен только по особому распоряжению большого поклонника смешанных единоборств Дональда Трампа. Президент США уже не раз выражал сомнения в эффективности тотального карантина с остановкой всех видов деятельности, поэтому он может быть заинтересован в спасении турнира. К тому же в таком месте точно нет коронавируса и угрозы бойцам. В 2013 году турнир UFC уже проводился на военной базе в Форт-Кэмпбелле в честь военных. В этот раз можно было бы сделать что-то подобное. Букмекеры уже принимают ставки в соотношении 1 к 100, что турнир UFC 249 пройдёт на самой закрытой и овеянной десятками тайн и легенд базе «Зона 51» на юге штата Невада.

Фантазировать мы могли бы ещё сколько угодно, но говорят, что у Дэны Уайта уже есть решение вопроса с местом для турнира и даже план В. Неважно, когда он его объявит, а важно, как реализует, чтобы обеспечить безопасность участников и хорошее шоу для фанатов.