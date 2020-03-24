https://static.news.ru/photo/13cf5378-6d8e-11ea-a556-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Ulimate Fighting Championship Дэйна Уайт заявил, что определился с местом проведения турнира UFC 249, главным событием которого станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Я знаю, где это будет, но ещё не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие, — цитирует Уайта MMAJunkie.com.

Изначально турнир должен был пройти в Бруклине, однако из-за распространения коронавируса в США, где им болеют более 40 тысяч человек, UFC ищет альтернативные варианты проведения турнира без зрителей.

Как писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов высказался о неопределённости с местом проведения боя с Тони Фергюсоном.