Президент Ulimate Fighting Championship Дэйна Уайт заявил, что определился с местом проведения турнира UFC 249, главным событием которого станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Я знаю, где это будет, но ещё не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие, — цитирует Уайта MMAJunkie.com.
Изначально турнир должен был пройти в Бруклине, однако из-за распространения коронавируса в США, где им болеют более 40 тысяч человек, UFC ищет альтернативные варианты проведения турнира без зрителей.
Как писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов высказался о неопределённости с местом проведения боя с Тони Фергюсоном.
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