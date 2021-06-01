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Единоборства

Гаджиев рассказал об исчезновении Киркорова на турнире по MMA

17:04, 01 июня 2021
Камил Гаджиев Камил Гаджиев Фото: Камил Гаджиев/facebook.com

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, как певец Филипп Киркоров посетил его турнир. Его слова передаёт Sport24.

По словам Гаджиева, когда эстрадный певец приехал на турнир по смешанным единоборствам, его хватило только на 20 минут.

Посидел-посидел, ему что-то тяжко стало, он пошёл в туалет и не вернулся. Но сам факт! Он тогда даже не досидел до боя Минеева и Исмаилова. Такое пропустил. Когда бы он ещё подобное увидел?сказал Гаджиев.

Ранее сообщалось, что легендарный боец ММА, председатель наблюдательного совета Союза ММА России Фёдор Емельяненко посетит чемпионат России по ММА. 

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