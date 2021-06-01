Гаджиев рассказал об исчезновении Киркорова на турнире по MMA

По словам Гаджиева, когда эстрадный певец приехал на турнир по смешанным единоборствам, его хватило только на 20 минут.

Посидел-посидел, ему что-то тяжко стало, он пошёл в туалет и не вернулся. Но сам факт! Он тогда даже не досидел до боя Минеева и Исмаилова. Такое пропустил. Когда бы он ещё подобное увидел? — сказал Гаджиев.