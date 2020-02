Огонь в бою Уайлдера и Фьюри разгорелся ещё задолго до боя. Тяжеловесы устроили драку уже на пресс-конференции, из-за чего Атлетическая комиссия запретила боксёрам проводить дуэль взглядов после официального взвешивания. Для традиционных фотографий боксёров развели друг с другом метров на десять. Поводом для потасовки стало оскорбление матери Уайлдера со стороны Фьюри. Вам это ничего не напоминает? Дело Макгрегора находит всё новых и новых последователей, и то, что другой крутой ирландец Фьюри решил взять с него пример, почему-то не удивляет.

Большой загадкой стала и форма самого Фьюри. На взвешивании он потянул на 123 кг против 104 Уайлдера. Но если для американца это привычный вес (он никогда не был крупным тяжем, что не мешало ему укладывать на пол оппонентов), то Фьюри превзошёл самого себя полугодичной давности на 9 кг. Зачем было набирать дополнительную мощь, если он и так тяжелее Уайлдера, а скорости передвижения на ногах — привычному козырю Фьюри — это могло помешать?

Примечательно, что гостями турнира стали три величайших боксёра 90-х годов — Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Майк Тайсон. В честь последнего и назвали Фьюри, который был вынесен в ринг сидящим на троне в королевской мантии, оправдывая своё прозвище Цыганский Король. Для полного сходства не хватало разве что коня. Впрочем, он не был оригинален. Много лет назад на турнирах FIGHT NIGHTS такой трюк проделывали с Али Багаутиновым, правда, тот весил меньше, чем половина Фьюри. Уайлдер ответил скромнее и вышел в костюме чёрного рыцаря.

Уайлдер сразу отдал сопернику центр ринга, но был предельно сконцентрирован в защите. Фьюри несколько раз взрывался комбинациями в первом раунде, а Уайлдер лишь один раз как следует разрядил свою правую пушку. Постепенно градус боя начал возрастать, после второго раунда рефери несколько раз не смог сходу разнять клинч и остановить поединок. Фьюри был лёгок на ногах, хорошо встречал соперника, а американец если и попадал, то вскользь. К третьему раунду взаимные атаки стали напоминать уже столкновения грузовиков, но Фьюри чувствовал себя в таком эмоциональном поединке как рыба в воде и забирал раунд за раундом, а в третьей трёхминутке случился нокдаун, в котором оказался Уайлдер. Бронзовый Бомбардировщик был сильно потрясён, и если бы не гонг, бой мог закончиться.

В четвёртом раунде Уайлдер снова упал, но уже из-за неустойчивости на ногах. Он был растерян и не мог изменить ход боя. А главное, что Фьюри без проблем сокращал дистанцию и обрушивал на соперника град ударов. Уайлдер шатался от усталости и в пятом раунде и снова оказался в нокдауне, уже от удара в корпус. Оставшуюся минуту до конца раунда он выживал с огромным трудом. Британец слишком увлёкся добиванием и получил предупреждение за удерживание затылка. Возникшая пауза помогла Уайлдеру немного оправиться, но у него осталась сильная гематома под глазом и было рассечено ухо. Но главной бедой стала даже не полученная трёпка, а то, что он перестал наносить сильные удары.

Во второй половине боя поединок успокоился. Уайлдер понимал, что спасти его может только разовый удар, и явно выцеливал своего соперника, а Фьюри просто не форсировал ход поединка, который по очкам он проиграть уже не мог. Но в конце седьмого раунда Фьюри зажал Уайлдера в углу, и после мощной серии ударов тренер чемпиона выбросил полотенце в знак сдачи. Решение логичное, потому что шансов победить у Деонтея уже не было, а сохранить здоровье боксёру всегда важнее всего.