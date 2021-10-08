Фьюри рассказал, что почувствовал во время нокдауна в четвёртом раунде

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри на пресс-конференции поделился впечатлениями от боя с Деонтеем Уайлдером и рассказал, что чувствовал в четвёртом раунде, когда дважды оказался в нокдауне.

Положение было непростым. Я провёл три боя с самым опасным панчером современности, и он дважды поймал меня в четвёртом раунде. Но тогда я не думал, что всё для меня окончено. Я говорил: «Хороший удар, но я вернусь за тобой через минуту». И вернулся, — рассказал Фьюри.

Также боксёр отметил, что находился в полном порядке, когда рефери отсчитывал нокдаун. По его словам, в боксе главное не сколько раз ты падаешь, а как возвращаешься в игру.

Как сообщалось ранее, британский боксёр Тайсон Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера в 11-м раунде их третьего поединка и отстоял титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC на вечере бокса в Лас-Вегасе.