Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою

Уайлдер начал бой с мощных ударов в корпус, которыми заставил соперника отступать, а Фьюри взял время, чтобы присмотреться к сопернику, но в концовке раунда нанёс на ближней дистанции очень жёсткий правый боковой, от которого Уайлдер сразу бросился в объятия. Уайлдер и дальше старался активно действовать первым номером, несмотря на противодействие британца, который в контратаках был точнее. В третьем раунде Фьюри уже начал усиливать натиск и перехватывать атаки. Уайлдер нанёс тяжёлый удар с правой, но Фьюри смягчил урон движением головой.

Пережить следующий раунд Уайлдеру также было непросто, но в какой-то момент он правым вразрез срубил Фьюри, который явно заигрался, а затем и во второй раз послал его в нокдаун на последних секундах раунда.

После трёх нокдаунов в дебюте соперники и не думали сбрасывать темп, и уже Фьюри потряс Бронзового Бомбардировщика мощной комбинацией, но американец почти сразу вернул долг коронным размашистым правым. Бой немного стих к середине дистанции, но удары Уайлдера по-прежнему несли угрозу для чемпиона, который умело выматывал соперника в клинче, после которого Уайлдера уже не слушались ноги. Американец стал реже попадать и чаще отступать под натиском оппонента, который выбрасывал ещё больше ударов, в том числе по корпусу. Фьюри завершил седьмой раунд ещё несколькими жёсткими попаданиями на грани нокдауна, а в следующем отрезке от падения Деонтея спасали уже канаты.

Врач оценивал состояние Уайлдера после каждого раунда, но тот словно птица Феникс восставал всякий раз из пепла, а в девятом раунде даже потряс Фьюри комбинацией, но это было лишь разовым всплеском. В остальном Фьюри продолжал доминировать и ему не хватало лишь одного жёсткого попадания по сопернику, который дрался в полубессознательном состоянии. К чемпионским раундам устал и британец, который стал чаще виснуть на сопернике, чем проводить комбинации, но правый боковой в концовке девятого раунда зафиксировал второй нокдаун Уайлдера, который оставил американцу шансы только на досрочную победу. Она и пришла, но к британцу, который правым боковым в 11-м раунде уже потушил свет перед мужественным соперником.