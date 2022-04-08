«Это не спорт, а мужские развлечения»: Роднина о смешанных единоборствах

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не относит смешанные единоборства к видам спорта, сообщает «Чемпионат». По её словам, это чисто мужские развлечения.

Я никак к этому виду спорта не отношусь — чисто мужские развлечения. Смешанные единоборства — это не спорт! Действующие лица поэтому и называются бойцами, а не спортсменами, — сказала Роднина.

В ночь на 10 апреля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 273 в американском Джексонвилле. В рамках турнира прошли два поединка с участием россиян. Александр Олейник одолел Джареда Вандераа из США, а Пётр Ян потерпел поражение в бою с американцем Алджэмейном Стерлингом.

Ранее 28-летний российский боец смешанного стиля Пётр Ян заявил, что выиграл бой против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 273. Тем не менее судьи лишили его победы.