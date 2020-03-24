Российский боец ММА Александр Емельяненко предложил провести бой по правилам бокса с Александром Шлеменко.
Шлеменко, если ты не бздило картонное, то выходи на ринг, подерёмся! Я тебя с удовольствием отправлю нокаутирую! — написал Емельяненко на своей странице в Instagram.
В видеообращении боец отметил, что Шлеменко говорил о мифе непобедимости Александра Емельяненко, и он готов подраться с ним по правилам бокса и побить с удовольствием.
Как сообщал NEWS.ru, руководство UFC ведёт переговоры об организации турнира UFC 249, главным событием которого станет чемпионский бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, во Флориде.
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