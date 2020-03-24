https://static.news.ru/photo/a3ff1338-6e7a-11ea-a034-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Александр Емельяненко предложил провести бой по правилам бокса с Александром Шлеменко.

Шлеменко, если ты не бздило картонное, то выходи на ринг, подерёмся! Я тебя с удовольствием отправлю нокаутирую! — написал Емельяненко на своей странице в Instagram.

В видеообращении боец отметил, что Шлеменко говорил о мифе непобедимости Александра Емельяненко, и он готов подраться с ним по правилам бокса и побить с удовольствием.

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