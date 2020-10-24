Емельяненко отказался признать Нурмагомедова величайшим бойцом

Российский тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал завершение карьеры Хабиба Нурмагомедова и оценил его роль в мире ММА.
Нурмагомедов уже выиграл и несколько раз защитил пояс, всем доказав, что он не просто чемпион. Конечно, назвать величайшим бойцом UFC его нельзя. Там ведь были и те, кто держал пояса в нескольких категориях, и те, кто отстаивал титулы в тяжёлом весе. Хабиб Нурмагомедов — просто хороший боец, — цитирует Емельяненко Vseprosport.
Также Емельяненко отметил, что Хабибу стоит обдумать решение, поговорить с матерью и ещё раз отстоять титул, одержав тридцатую победу.
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