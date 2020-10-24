Емельяненко отказался признать Нурмагомедова величайшим бойцом

https://static.news.ru/photo/37f960ea-174d-11eb-9ba5-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал завершение карьеры Хабиба Нурмагомедова и оценил его роль в мире ММА.

Нурмагомедов уже выиграл и несколько раз защитил пояс, всем доказав, что он не просто чемпион. Конечно, назвать величайшим бойцом UFC его нельзя. Там ведь были и те, кто держал пояса в нескольких категориях, и те, кто отстаивал титулы в тяжёлом весе. Хабиб Нурмагомедов — просто хороший боец, — цитирует Емельяненко Vseprosport.

Также Емельяненко отметил, что Хабибу стоит обдумать решение, поговорить с матерью и ещё раз отстоять титул, одержав тридцатую победу.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гейтжи.