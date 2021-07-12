Емельяненко объяснил, почему не смог нокаутировать Тарасова

Российский тяжеловес, боец ММА Александр Емельяненко рассказал, почему не смог нокаутировать блогера Артёма Тарасова в боксёрском поединке в клетке и перчатках для ММА. Слова спортсмена приводит издание «Всепроспорт». Он одержал победу единогласным решением судей.

Если я обрезал ему угол слева, он тут же менял траекторию и бежал в правую сторону. Были даже моменты, когда он откровенно поворачивался ко мне спиной и убегал лицом вперёд. Если бы была возможность, Тарасов бы перепорхнул и остался с другой стороны ринга. Я видел, что у него нет желания продолжать бой, — рассказал Емельяненко.

По итогам трёхраундового боя, в котором российский боец несколько раз отправлял соперника в нокдаун, Александр одержал победу Единогласным решением судей, однако его форма не произвела яркого впечатления.

Как сообщалось ранее, поединок проходил по правилам кулачных боёв, на бойцах были надеты перчатки для ММА. За этот бой Емельяненко получил 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн.