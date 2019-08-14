https://static.news.ru/photo/30a5fbc4-be79-11e9-85d8-fa163e074e61_660.jpg Григорий Дрозд Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Известный в недавнем прошлом боксёр-профессионал Григорий Дрозд прокомментировал предстоящий 18 октября в США поединок за объединение титулов WBC и IBF в полутяжёлом весе между россиянином Артуром Бетербиевым и украинцем Александром Гвоздиком.

Я оцениваю шансы примерно 50 на 50. Гвоздик прекрасно двигается, у него замечательная школа и техника, хороший удар. Но у него были и огрехи в защите, и нокдауны, которые показывали, что он не очень хорошо держит удар. Бетербиев обладает одним из самых сильных ударов в этом весе. Из минусов — он слишком статичен и ему сложно ударить в динамике, — рассказал Дрозд News.ru.

Также Григорий отметил, что не видит политической составляющей в этом поединке и ожидает крутой бой с высоким уровнем бокса.

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