Экс-чемпион мира назвал фаворита боя между Проводниковым и Багаутиновым

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд назвал бывшего обладателя пояса WBO в первом полусреднем весе Руслана Проводникова фаворитом поединка с известным бойцом MMA Али Багаутиновым. При этом он подчеркнул, что длительный простой боксёра может сказаться на его выступлении.

Для меня фаворитом будет Руслан однозначно, но, могу предполагать, что в этом поединке будут сюрпризы, потому что Проводников 4-5 лет не выступал на публике. Руслан —бесстрашный, смелый парень с большим сердцем, боксирует всегда с душой. Не жалеет себя в бою — вот его отличительная черта. Что касается Али, то у него отличная скорость, отличная координация и отличные руки. Другое дело, как он себя будет чувствовать при давлении Руслана, — сказал Дрозд пресс-службе турнира «Драться, чтобы спасти»..

При этом экс-чемпион мира выразил уверенность, что битва с Багаутиновым не станет лёгкой прогулкой для Проводникова. Дрозд признался, что ожидает увидеть конкурентный пятираундовый бой, а также отметил, что сейчас многие хотели бы увидеть возвращение на ринг Руслана.

Поединок между Проводниковым и Багаутиновым пройдёт 19 декабря в Москве на «ВТБ Арене» в рамках благотворительного турнира «Драться, чтобы спасти». Схватка пройдёт по правилам бокса в формате пять раундов по три минуты.

На счету Проводникова 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. 35-летний Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету есть два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.

Ранее сообщалось, что Проводников подарил Багаутинову картонный пояс UFC. Боксёр заявил, что преподнёс своему оппоненту то, о чём он мечтал, но так и не смог завоевать.