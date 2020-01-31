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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, почему Калининград был выбран местом проведение Всероссийского боксёрского форума.

Наша задача — развивать бокс в регионах. У нас есть программа по развитию бокса в Калининградской области, мы хотим, чтобы в этом регионе был построен Центр прогресса бокса, который назовём...