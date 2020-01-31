Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил о назначении олимпийского чемпиона Егора Мехонцева на должность главы антикоррупционного комитета организации.
Помимо Мехонцева, в состав антикоррупционного комитета войдут двукратные олимпийские чемпионы Алексей Тищенко и Олег Саитов, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Ранее Кремлёв рассказал, почему Калининград был выбран местом проведение Всероссийского боксёрского форума. Он сообщил о планах построить Центр прогресса бокса в Калининградской области, писал NEWS.ru.
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