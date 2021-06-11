Дзюдоист Башаев завоевал серебро чемпионата мира в тяжёлом весе

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Российский дзюдоист Тамерлан Башаев, выступающий в тяжёлом весе, стал обладателем серебряной награды на проходящем в Будапеште чемпионате мира. Для него это первая награда на мировых первенствах.

На пути к финалу Башаев уверенно одолел немца Свена Хайне, венгра Ричарда Сипоча, таджика Темура Рахимова и грузина Гелу Заалишвили. В решающей схватке россиянин уступил действующему чемпиону мира японцу Кокоро Кагеуре, который получил оценку вазари за проведённый приём.

Чемпионат мира в столице Венгрии завершится 13 июня командными соревнованиями, которые в этом году впервые будут представлены в олимпийской программе.

Как сообщалось ранее, с 16 по 18 апреля в Лиссабоне прошёл чемпионат Европы по дзюдо. Сборная России завоевала шестое место в общекомандном зачёте, завоевав одну золотую, одну серебряную и семь бронзовых наград.