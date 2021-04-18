Российские дзюдоисты завоевали семь медалей на чемпионате Европы

https://static.news.ru/photo/d2c79124-a0cc-11eb-9eb4-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

С 16 по 18 апреля в Лиссабоне прошёл чемпионат Европы по дзюдо. Сборная России завоевала шестое место в общекомандном зачёте, завоевав одну золотую, одну серебряную и семь бронзовых наград.

Тяжеловес Инал Тасоев после двух подряд «серебряных» чемпионатов континента стал обладателем золотой медали, победив в финале голландца Хенка Грола. Серебряную награду в весе до 63 кг завоевала Дарья Давыдова. Обладателями бронзовых медалей стали Яго Абуладзе, Муса Могушков, Михаил Игольников, Сабина Гилязова и Мадина Таймазова.

Победителями общекомандного зачёта впервые в истории стали дзюдоисты Косово, прервавшие гегемонию французских и российских спортсменов на последних чемпионатах Европы.

Предыдущий чемпионат Европы был перенесён из-за пандемии и прошёл в ноябре 2020 года. NEWS.ru сообщал о главных итогах соревнований, прошедших в Праге.