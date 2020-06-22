Боец UFC Джонс обвинил магазин одежды в расизме из-за ценника

https://static.news.ru/photo/e4053cf4-b480-11ea-b937-fa163e074e61_660.jpg Джон Джонс Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Многократный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс обвинил магазин одежды Hollister в расизме из-за записи на ценнике.

На джинсах чёрного цвета в магазине штата Нью-Мексико было написано negro, то есть в переводе с испанского «чёрный». Значительная часть жителей штата испаноязычна.

Вы мне противны, ребята. Уверен, что вы могли бы всё сделать креативнее. Ужасно, что я должен объяснять это своим дочерям в День отца. Я понимаю, что negro — это «чёрный» по-испански, но всё равно получилось дерьмо, доставляющее мне дискомфорт, — написал Джонс на своей странице в Instagram, а затем удалил публикацию.

Как писал NEWS.ru, чемпион мира по версии WBC в минимальном весе тайский боксёр Ванхонг Менайотин объявил о завершении профессиональной карьеры.