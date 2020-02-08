https://static.news.ru/photo/b6e411f0-4b03-11ea-813b-fa163e074e61_660.jpg Джон Джонс Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс (26-1) победил по очкам Доминика Рейеса (12-1) и отстоял титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

Рейес активно начал бой и попытался навязать чемпиону жёсткий размен ударами, а Джонс пытался сокращать дистанции и перевести поединок в борьбу. Рейес потряс Джонса в середине первого раунда и провёл впечатляющую безответную серию. Начало второго раунда также осталось за Джонсом, но чемпион постепенно освоился в октагоне и явно рассчитывал переломить бой во второй половине. Однако Рейес защитился от перевода в партер и продолжил расстреливать чемпиона с дистанции.

В начале каждого раунда Рейес взрывался серией ударов, застигая чемпиона врасплох. Джонс уже откровенно искал спасения в борьбе, но добиться полного контроля над оппонентом в партере ему так и не удалось, хотя в концовке он выровнял бой. По итогам пяти раундов судьи отдали единогласную победу Джонсу со счётом 49:46 и 48:47 (двое), хотя статистически он проиграл первые три раунда.

48-47 Dominick Reyes. Proper judging would've made history but the judges have robbed us of such satisfaction yet again.



Just you wait though - if Dom doesn't dethrone Jon Jones in the rematch, I expect Adesanya eventually will. "Bones" will be broken, just not today. pic.twitter.com/rRSkFgPpvL — Kyle Johnson (@VonPreux) February 9, 2020

Как сообщал NEWS.ru, чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко нокаутировала Кэтлин Чукагян в третьем раунде и отстояла свой титул.