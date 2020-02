Рейес активно начал бой и попытался навязать чемпиону жёсткий размен ударами, а Джонс пытался сокращать дистанции и перевести поединок в борьбу. Рейес потряс Джонса в середине первого раунда и провёл впечатляющую безответную серию. Начало второго раунда также осталось за Джонсом, но чемпион постепенно освоился в октагоне и явно рассчитывал переломить бой во второй половине. Однако Рейес защитился от перевода в партер и продолжил расстреливать чемпиона с дистанции.

В начале каждого раунда Рейес взрывался серией ударов, застигая чемпиона врасплох. Джонс уже откровенно искал спасения в борьбе, но добиться полного контроля над оппонентом в партере ему так и не удалось, хотя в концовке он выровнял бой. По итогам пяти раундов судьи отдали единогласную победу Джонсу со счётом 49:46 и 48:47 (двое), хотя статистически он проиграл первые три раунда.