Джон Джонс освободил чемпионский пояс и уходит в тяжёлый вес

Чемпион Ultimate Fighting Championship в полутяжёлом весе Джон Джонс оставил вакантным свой пояс и намерен продолжить карьеру в тяжёлом дивизионе.
Только что провёл позитивный диалог с UFC. Звучит так, что будут переговоры по поводу моего следующего боя в тяжёлом весе. Все хорошие новости, начинается процесс набора веса, - написал Джонс в Twitter.
В то же время журналист ESPN Бретт Окамото сообщил, что ставший вакантным чемпионский титул в полутяжёлом весе 26 сентября на турнире UFC 253 разыграют Доминик Рейес и Ян Блахович.
Just had a really positive conversation with @Ufc. Sounds like there will be negotiations for my next fight at heavy weight. All good news, the weight gaining process begins.
Как писал NEWS.ru, украинский боксёр, обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко проведёт объединительный бой с чемпионом мира по версии IBF американцем Теофимо Лопесом.