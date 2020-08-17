Джон Джонс освободил чемпионский пояс и уходит в тяжёлый вес

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Чемпион Ultimate Fighting Championship в полутяжёлом весе Джон Джонс оставил вакантным свой пояс и намерен продолжить карьеру в тяжёлом дивизионе.

Только что провёл позитивный диалог с UFC. Звучит так, что будут переговоры по поводу моего следующего боя в тяжёлом весе. Все хорошие новости, начинается процесс набора веса, - написал Джонс в Twitter.

В то же время журналист ESPN Бретт Окамото сообщил, что ставший вакантным чемпионский титул в полутяжёлом весе 26 сентября на турнире UFC 253 разыграют Доминик Рейес и Ян Блахович.

Just had a really positive conversation with @Ufc . Sounds like there will be negotiations for my next fight at heavy weight. All good news, the weight gaining process begins. — BONY (@JonnyBones) August 17, 2020

Как писал NEWS.ru, украинский боксёр, обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко проведёт объединительный бой с чемпионом мира по версии IBF американцем Теофимо Лопесом.