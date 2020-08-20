Дрозд объяснил, чем для Поветкина опасен Уайт

https://static.news.ru/photo/bcf4f812-e2dd-11ea-ae90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд рассказал, чем опасен соперник Александра Поветкина Диллиан Уайт в поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC, который состоится 22 августа в Англии.

Он обладает всеми лучшими качествами, присущими чернокожим боксёрам: очень пластичный, гибкий, любит работать на ближней дистанции, хорошо контратакует и здорово защищается. У него длинные руки, сам по себе он большой. Он здорово бьёт справа, чувствительный, — сказал Дрозд в интервью NEWS.ru.

Также эксперт отметил, что с учётом огромного опыта Поветкина в поединках с сильными соперниками, шансы боксёров равны, но теневым фаворитом является Уайт.

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