Дос Анжос отказался от боя с Махачевым на UFC 267

Бразильский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Рафаэль дос Анжос выбыл из-за травмы из турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. Таким образом, россиянин Ислам Махачев остался без соперника. Об этом сообщил на своей странице в Twitter сам дос Анжос.
Кроме того бразилец ответил на критику россиянина, который не поверил в травму соперника и посчитал, что он просто решил избежать неудобного для себя боя.
Ты действительно считаешь, что я бы подделал операцию? Я оправляюсь от ещё одной ужасной травмы. В отличие от тебя у меня есть семья, которая зависит от меня и нет другого человека, который бы оплачивал мои счета, — написал дос Анжос.
Do you really think I would fake a surgery? Coming out of another terrible injury. Unlike you I have a family that depends on me and I donât have another man paying my bills. https://t.co/PDvQ2rhZsq