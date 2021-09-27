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Дос Анжос отказался от боя с Махачевым на UFC 267

09:11, 27 сентября 2021
Дос Анжос отказался от боя с Махачевым на UFC 267 Рафаэль дос Анжос Фото: permuniversity
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Бразильский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Рафаэль дос Анжос выбыл из-за травмы из турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. Таким образом, россиянин Ислам Махачев остался без соперника. Об этом сообщил на своей странице в Twitter сам дос Анжос.

Кроме того бразилец ответил на критику россиянина, который не поверил в травму соперника и посчитал, что он просто решил избежать неудобного для себя боя.

Ты действительно считаешь, что я бы подделал операцию? Я оправляюсь от ещё одной ужасной травмы. В отличие от тебя у меня есть семья, которая зависит от меня и нет другого человека, который бы оплачивал мои счета, — написал дос Анжос.

Как сообщалось ранее, российский боец UFC Ислам Махачев ответил новозеландскому коллеге Дэну Хукеру на своей странице в Twitter на обвинения в копировании Хабиба Нурмагомедова.

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