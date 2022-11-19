Доминирующий чемпион: Магомедов выиграл на ACA в Сочи стучится в UFC Непобежденный Муслим Магомедов одержал 12-ю победу в карьере

Фото: muslim_m_61/vk.com

Муслим Магомедов

В Сочи состоялся турнир ACA 148, в рамках которого чемпион лиги в полутяжелом весе Муслим Магомедов провел третью успешную защиту титула, победив Олега Оленичева. Корреспондент NEWS.ru побывал на соревнованиях, оценил атмосферу боев и не только их.

Сочи и тапочки

Учитывая, что еще неделю назад мне довелось оказаться в Ханты-Мансийске на Кубке Содружества ММА, контраст между столицей Югры и главным курортом краснодарского края оказался разительным.

Пляжный сезон уже закончился и во многих окнах висели объявления о сдаче квартир в аренду, но даже по сравнению с Москвой погода в окрестностях Сочи напоминала поздний август столицы России, и никак не надвигающуюся зиму. Учитывая, что свой последний визит к морю я нанес около десяти лет назад, на этот раз я просто не мог упустить возможность искупаться.

Однако погода имела свое мнение. Полтора суток, проведенных а Адлере, не подарили солнечных лучей, зато дождь прошел минимум три раза. Но это была лишь малая неприятность, учитывая сильный ветер и волны на пляже.

Желающих окунуться вокруг не было, хотя сама вода была теплой. Была – не была, я зашёл в Черное море и оставил в нем навсегда свои домашние тапочки. Без них ходить по каменистому пляжу было невозможно, а взять их в руки после захода в воду не позволили волны, которые с особым рвением накатывали одна за другой. Что ж, Нептун, этот раунд за тобой, надеюсь тебе тапочки нужнее.

Сауна и Копылов

Заселился я в один отель с участниками предстоящего турнира. Четыре представителя ACA вынуждены были спасовать передо мной в «соревнованиях», прошедших в бане. Представители Чечни, оказавшись в хаммаме, и увеличили температуру до уровня «ад».

Причем меня на всякий случай предупредили, что если станет плохо, я не должен стесняться покинуть помещение. Что это как не вызов? Однако я не только пересидел всех, но и выждал еще пять минут сверху после их ухода.

В самом отеле была прекрасная возможность долго пообщаться с известным рефери Виктором Корнеевым и через Алексея Махно познакомиться с бойцом UFC Романом Копыловым. Большое интервью с ним читайте на следующей неделе, а в качестве анонса бывший чемпион Fight Nights рассказал, что уже полгода тренируется в клубе Universal Fighters.

Копылов заявил, что ему удалось серьёзно поднять уровень своей борьбы, а уровень чемпиона ACA Муслима Магомедова позволит ему оставаться лучшим ещё многие годы. Поэтому самым логичным следующим шагом для него должен быть переход в UFC.

Турнир и чемпион

Главный кард вечера открывал поединок бразильца Дэниса Силвы и представителя Башкортостана Венера Галиева. Встреча едва не обернулась новой драмой для 47-летнего россиянина.

Галиев проиграл предыдущую встречу, получив травму, а третьем ранде от пропустил мощный удар локтем от Силвы, который открыл огромную сечку. Ванер буквально начал заливать кровью настил клетки. Рефери Гирихан Шибилов был вынужден взять паузу, чтобы врач осмотрел травму. Короткий перерыв позволил кровотечению остановиться, и Галиев сумел одержать победу раздельным решением.

Самое красочное противостояние выдали Александр Матмуратов и Павел Гордеев. Бойцы провели три раунда в беспощадной рубке. Победа осталась за Мутмуратовым, который после поединка признался, что был удивлен решением своего соперника полностью отказаться от борьбы. При этом зал особо бурно реагировал на выступление местных спортсменов. Но если Денис Клюев не смог с представителем Киргизии, после Григора Матевосяна 2,5 тысячи болельщиков праздновали так, что завибрировал пол в партере.

В поединке за титул Олег Оленичев показал большое мастерство в защите от проходов со стороны очень мастеровитого соперника. За два стартовых раунда действующему чемпиону удалось буквально один раз перевести соперника. И то ненадолго. Но к концу второго раунда сил у Оленичева стало значительно меньше, и на последних секундах он пропустил несколько увесистых ударов от Магомедова.

Третий раунд начал сразу с удачного прохода Муслима, который взял контроль со спины. Однако опять о себе дало знать время, которое Оленичев в лагере Анатолия Малыхина. Около четырех минут у чемпиона не получилось выйти на удачную позицию, и лишь на заключительных секундах раунда он забросал соперника ударами. Большинство из них пришлись на защиту, но факт в том, что претендент перестал оказывать активное сопротивление и бой был остановлен.

Магомедов провел третью успешную защиту титула, и теперь по новому кругу будет проверять на прочность своих соперников. Следующим точно будет Матевосян, который уже проиграл Муслиму в марте этого года. Они уже провели дуэль взгядов.