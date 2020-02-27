https://static.news.ru/photo/c5ebfe7c-58fc-11ea-a26b-fa163e074e61_660.jpg Рашида Али Фото: Ricky Bassman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дочь легендарного боксёра Мухаммеда Али Рашида высказала мнение о фаворите гипотетического боя-реванша между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. По её словам, ирландец в данном поединке может рассчитывать на успех.

Победить может и тот, и другой. Не стану даже гадать. Настраиваешься на одно, а начнётся бой — и всё может измениться. Конор способен вернуть себе пояс, но кто знает, — сказала Рашида в интервью RT.

Она добавила, что вместе с семьёй является поклонницей таланта Нурмагомедова, а его победу над Макгрегором считает фантастикой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт считает ирландца Конора Макгрегора одной из главных звёзд смешанных единоборств. По его словам, Конор находится в одной категории с Мухаммедом Али, Майком Тайсоном, Шугаром Рэй Леонардом.