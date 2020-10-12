Диллиан Уайт: я сделал Поветкину больно, а он мне — нет

Это не был бой, в котором меня избили. Это был бой, который я выигрывал, я дважды отправил его в нокдаун, и один раз сам упал. Я сделал ему больно, а он мне — нет. Но в боксе один удар может всё изменить. Если бы он меня избивал весь бой, я бы, конечно, отдохнул подольше, но я был в полном порядке сразу после боя, немного отдохнул и вернулся к тренировкам, — приводит слова Уайта Sky Sports.