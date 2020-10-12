Диллиан Уайт: я сделал Поветкину больно, а он мне — нет

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт объяснил, зачем хочет драться с Александром Поветкиным через месяц, вместо того, чтобы взять более длинную паузу. Первый их бой прошёл 22 августа в Англии и завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Реванш запланирован на 21 ноября.
Это не был бой, в котором меня избили. Это был бой, который я выигрывал, я дважды отправил его в нокдаун, и один раз сам упал. Я сделал ему больно, а он мне — нет. Но в боксе один удар может всё изменить. Если бы он меня избивал весь бой, я бы, конечно, отдохнул подольше, но я был в полном порядке сразу после боя, немного отдохнул и вернулся к тренировкам, — приводит слова Уайта Sky Sports.
В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боев выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.
Ранее экс-чемпион мира Денис Лебедев в интервью NEWS.ru сказал, что для Диллиана Уайта реванш с Поветкиным может закончиться летальным исходом.
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