Лебедев: для Уайта реванш с Поветкиным может закончиться летальным исходом

Чуть больше суток назад стало известно о том, что реванш россиянина Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом подтверждён. Он состоится в Лондоне 21 ноября, то есть менее чем через три месяца после их первого боя. Чем закончился тот поединок — хорошо помнят все, кроме самого Уайта, улетевшего в глубокий нокаут. Нужен ли реванш Поветкину и чего от этого боя ждать, в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе, один из самых известных российских боксёров Денис Лебедев.

— Реванш с Уайтом для карьеры Поветкина — хорошая идея или имело смысл дождаться титульного боя?

— Не только я думаю, что титульный бой в этой ситуации был бы лучше, так все думают в окружении Саши Поветкина. Но есть такая вещь, как контракт, его необходимо соблюдать. Так что тут остаётся только подчиниться правилам.

— Но мы же все понимаем, что любой контракт нарушается в случае выплаты неустойки...

— Да, но нет больших причин этот контракт нарушать. Это вопрос к господину (Андрею) Рябинскому (промоутер Поветкина. — NEWS.ru). Мне пошли навстречу в своё время: я должен был проводить реванш с Рамиресом после того, как победил его и забрал титул, но появился вариант подраться с Муратом Гассиевым, и мы договорились о неустойке и провели бой с Гассиевым. Я выиграл у Рамиреса и сразился с Муратом. Так же можно было поступить и в этом случае, я уверен. Не знаю, почему так не произошло.

Alan Stanford/Global Look Press

— Возможно, вопрос в финансовых условиях боя с Уайтом?

— Я в чужие финансовые условия не лезу, это как минимум некрасиво. Очевидно, что Поветкин нарушил изначальные планы британцев, поэтому они любой ценой сейчас будут пытаться всё отыграть назад и поставить на место. Они же себе право на реванш оставили, а если бы победили в первом бою, то у Поветкина не было бы права на реванш. Вот это всё нечестно. Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы Поветкин в следующем бою не с Уайтом дрался, а в настоящем титульном поединке, с Уайлдером или Фьюри.

— Тем более что в первый раз бой с Уайлдером должен был случиться ещё в 2016 году.

— Все эти истории с милдронатом тормознули Сашу. Он потерял много времени, когда как раз показывал максимум. Он и сейчас может победить Уайлдера, но тогда было бы больше шансов.

— А что ждёте от реванша с Уайтом?

— Вы же согласны, что британец не станет лучше за эти два месяца?

— Вряд ли станет.

— Он не станет лучше на ногах, а опасность в его руках будет такой же. В первом бою мы видели, что эта опасность есть. У меня есть определённая картинка боя, я думаю, что и у Саши она есть: ещё в первом бою было видно, что нужно делать против Уайта, в ноябре это снова нужно будет реализовать.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Вы согласны, что первый бой Уайт выигрывал?

— Да, но он неуклюжий на ногах. Ноги — это его проблема, у него элементарного челночка нет: отскока на ногах. С челночком он был бы намного опаснее. Уайта нужно заставлять тянуться для удара, когда он потянется, то его легко ловить на встречном движении, двоечку ему пробить. А это для него очень опасно. Любой врач вам скажет, что если за два месяца случится два таких глубоких нокаута, то может быть даже летальный исход. Поэтому я в шоке с его команды, которая решила устраивать реванш так рано. Видимо, деньги многое решают.

— Но проиграть и Поветкин может запросто. В первом бою же Уайт три из четырёх раундов забрал...

— Да, возможно. Но без нокдаунов бой был скорее равный. Преимущество явным было только в четвёртом раунде. Главное — это то, что Уайт выйдет на бой через всего два с половиной месяца после тяжёлого нокаута. Его даже от ударов Саши по защите уже будет болтать. Это супертяжёлый вес, здесь любой удар страшной силы. Я опять даю 55 на 45 в пользу Саши, так же, как и перед первым боем.