Девушка-боец UFC расстроилась, что разбила лицо сопернице перед её свадьбой

Австралийка Джессика Роуз-Кларк выиграла бой против соперницы из США Сары Алпар в бою на турнире UFC, одержав победу техническим нокаутом.
Во время пресс-конференции победительница узнала, что её оппонентка скоро выходит замуж, и расстроилась из-за того, что била американку по лицу,
У неё свадьба через три недели? Чёрт возьми, зачем ты мне это сказал? — воскликнула боец ММА, обращаясь к репортёру.
Австралийка рассказывала, что не планировала наносить так много ударов по лицу соперницы и рассчитывала одолеть её болевыми приёмами, однако Алпар не сдавалась до последнего.
Ранее NEWS.ru писал, что президент США в рамках одной из встреч с избирателями перед выборами в 2020 году «пропиарил» бой UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и чемпионом UFC Джастином Гейтжи, который состоится 24 октября.
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