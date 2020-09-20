Девушка-боец UFC расстроилась, что разбила лицо сопернице перед её свадьбой

https://static.news.ru/photo/88225f52-fb4d-11ea-a94d-fa163e074e61_660.jpg Джессика Роуз-Кларк Фото: MMAFightingonSBN/youtube.com

Австралийка Джессика Роуз-Кларк выиграла бой против соперницы из США Сары Алпар в бою на турнире UFC, одержав победу техническим нокаутом.

Во время пресс-конференции победительница узнала, что её оппонентка скоро выходит замуж, и расстроилась из-за того, что била американку по лицу, пишет Lenta.Ru.

У неё свадьба через три недели? Чёрт возьми, зачем ты мне это сказал? — воскликнула боец ММА, обращаясь к репортёру.

Сара Алпар toosweetalpar/instagram.com

Австралийка рассказывала, что не планировала наносить так много ударов по лицу соперницы и рассчитывала одолеть её болевыми приёмами, однако Алпар не сдавалась до последнего.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США в рамках одной из встреч с избирателями перед выборами в 2020 году «пропиарил» бой UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и чемпионом UFC Джастином Гейтжи, который состоится 24 октября.