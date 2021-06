Дэвис нокаутировал Барриоса и забрал чемпионский титул WBA

Действующий чемпион Барриос лишь в первых раундах оказывал достойное сопротивление Дэвису, одному из ярчайших молодых боксёров. Серьёзные проблемы у него начались в восьмом раунде, когда он перенёс два серьёзных нокдауна и с трудом дотерпел до гонга, при этом получив сильное рассечение под левым глазом. В 11-м раунде он оказался на настиле в третий раз, после чего Дэвис уже своего не упустил и добил соперника.

