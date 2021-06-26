Дэвис нокаутировал Барриоса и забрал чемпионский титул WBA
Александр Круглов
Александр Круглов
07:36, 27 июня 2021
Фото: gervontaa/instagram.com
В Атланте (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого непобеждённый американец Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) победил техническим нокаутом в 11-м раунде соотечественника Марио Барриоса (26-1, 17 КО) и стал чемпионом мира по версии WBA в первом полусреднем весе.
Действующий чемпион Барриос лишь в первых раундах оказывал достойное сопротивление Дэвису, одному из ярчайших молодых боксёров. Серьёзные проблемы у него начались в восьмом раунде, когда он перенёс два серьёзных нокдауна и с трудом дотерпел до гонга, при этом получив сильное рассечение под левым глазом. В 11-м раунде он оказался на настиле в третий раз, после чего Дэвис уже своего не упустил и добил соперника.
В соглавном поединке американец Эриксон Любин победил техническим нокаутом в шестом раунде доминиканца Хейсона Росарио и отстоял чемпионский титул WBC Silver в первом среднем весе.
Как сообщалось ранее, украинский боксёр, экс-чемпион мира в трёх весовых категориях и двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко победил техническим нокаутом в девятом раунде японца Масаёси Накатани в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе.