Дэвис нокаутировал Барриоса и забрал чемпионский титул WBA

В Атланте (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого непобеждённый американец Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) победил техническим нокаутом в 11-м раунде соотечественника Марио Барриоса (26-1, 17 КО) и стал чемпионом мира по версии WBA в первом полусреднем весе.

Действующий чемпион Барриос лишь в первых раундах оказывал достойное сопротивление Дэвису, одному из ярчайших молодых боксёров. Серьёзные проблемы у него начались в восьмом раунде, когда он перенёс два серьёзных нокдауна и с трудом дотерпел до гонга, при этом получив сильное рассечение под левым глазом. В 11-м раунде он оказался на настиле в третий раз, после чего Дэвис уже своего не упустил и добил соперника.

Gervonta Davis knocks down Mario Barrios TWICE in Round 8 #DavisBarrios pic.twitter.com/K3lDkzjkEg — Unfiltered Media (@UnfilteredInd) June 27, 2021

В соглавном поединке американец Эриксон Любин победил техническим нокаутом в шестом раунде доминиканца Хейсона Росарио и отстоял чемпионский титул WBC Silver в первом среднем весе.

Как сообщалось ранее, украинский боксёр, экс-чемпион мира в трёх весовых категориях и двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко победил техническим нокаутом в девятом раунде японца Масаёси Накатани в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе.