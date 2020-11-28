Десять боксёров пропустят чемпионат России из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/5e2b2ade-3177-11eb-97b3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Мазур Фото: mazur_aleksey/instagram.com

Чемпионат России по боксу в Оренбурге пройдёт без участия десяти спортсменов, заразившихся коронавирусом.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Виктор Фархутдинов на пресс-конференции. По его словам, в числе заразившихся COVID-19 боксёров Алексей Мазур.

Около десяти человек заболели, в том числе Алексей Мазур, — заявил он.

Тренер при этом отметил, что боксёр останется в команде и «будет страховать чемпиона в этой весовой категории», передаёт ТАСС.

Мужской чемпионат России по боксу пройдёт в Оренбурге Он начнётся 28 ноября и закончится 5 декабря.

Ранее NEWS.ru писал о том, что боец смешанного стиля (ММА) из России Александр Емельяненко спрогнозировал исход боя Майка Тайсона против Роя Джонса — младшего. Поединок состоится 28 ноября. По мнению Емельяненко, фаворитом в предстоящей схватке является Джонс-младший. Боец аргументировал свою позицию тем, что боксёр уже выигрывал сложные поединки.