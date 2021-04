Де Фрис нокаутировал Наркуна и сохранил титул чемпиона KSW

Этот бой стал реваншем между двумя чемпионами (Наркун владеет поясом организации в полутяжёлом весе), после того как Де Фрис за счёт борьбы выиграл первый бой. Наркун попытался сразу потрясти соперника ударом коленом в прыжке и навязать ему жёсткий размен ударами, а затем провёл тейкдаун и пытался сделать болевой на ногу. Однако борьба измотала поляка, и во втором раунде Де Фрис легко перевёл его в партер, сел на грудь и мощными безостановочными ударами вынудил рефери остановить поединок.

В соглавном событии вечера поляк Мариан Зёлковский победил удушением из-за спины во втором раунде соотечественника Мацея Казечко и отстоял титул чемпиона KSW в лёгком весе.