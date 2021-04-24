Де Фрис нокаутировал Наркуна и сохранил титул чемпиона KSW

https://static.news.ru/photo/a257f51c-a575-11eb-9168-96000091f725_660.jpg Фил Де Фрис Фото: konfrontacja/facebook.com

Британский тяжеловес Фил Де Фрис (20-6) победил техническим нокаутом во втором раунде поляка Томаша Наркуна (18-4) и отстоял титул чемпиона KSW в тяжёлом весе на турнире в Лодзи (Польша).

Этот бой стал реваншем между двумя чемпионами (Наркун владеет поясом организации в полутяжёлом весе), после того как Де Фрис за счёт борьбы выиграл первый бой. Наркун попытался сразу потрясти соперника ударом коленом в прыжке и навязать ему жёсткий размен ударами, а затем провёл тейкдаун и пытался сделать болевой на ногу. Однако борьба измотала поляка, и во втором раунде Де Фрис легко перевёл его в партер, сел на грудь и мощными безостановочными ударами вынудил рефери остановить поединок.

В соглавном событии вечера поляк Мариан Зёлковский победил удушением из-за спины во втором раунде соотечественника Мацея Казечко и отстоял титул чемпиона KSW в лёгком весе.

The heavyweight champion @phildefriesmma retains his title!! Becomes the first person to finish Tomasz Narkun in KSW!! #KSW60 pic.twitter.com/kkxsN3mnFU — KSW (@KSW_MMA) April 24, 2021

Как сообщалось ранее, в Польше прошёл турнир по смешанным единоборствам KSW 59, в главном бою которого многократный чемпион мира по силовому экстриму, а ныне боец ММА Мариуш Пудзяновский (14-7) победил техническим нокаутом в первом раунде серба Николу Милановича.