Де Фрис нокаутировал Наркуна и сохранил титул чемпиона KSW

https://static.news.ru/photo/a257f51c-a575-11eb-9168-96000091f725_660.jpgФил Де ФрисФото: konfrontacja/facebook.com
Британский тяжеловес Фил Де Фрис (20-6) победил техническим нокаутом во втором раунде поляка Томаша Наркуна (18-4) и отстоял титул чемпиона KSW в тяжёлом весе на турнире в Лодзи (Польша).
Этот бой стал реваншем между двумя чемпионами (Наркун владеет поясом организации в полутяжёлом весе), после того как Де Фрис за счёт борьбы выиграл первый бой. Наркун попытался сразу потрясти соперника ударом коленом в прыжке и навязать ему жёсткий размен ударами, а затем провёл тейкдаун и пытался сделать болевой на ногу. Однако борьба измотала поляка, и во втором раунде Де Фрис легко перевёл его в партер, сел на грудь и мощными безостановочными ударами вынудил рефери остановить поединок.
В соглавном событии вечера поляк Мариан Зёлковский победил удушением из-за спины во втором раунде соотечественника Мацея Казечко и отстоял титул чемпиона KSW в лёгком весе.
Как сообщалось ранее, в Польше прошёл турнир по смешанным единоборствам KSW 59, в главном бою которого многократный чемпион мира по силовому экстриму, а ныне боец ММА Мариуш Пудзяновский (14-7) победил техническим нокаутом в первом раунде серба Николу Милановича.