Дагестанский тренер помог спасти людей в смертельном ДТП в Москве Тренер сборной Дагестана спас из горящего автомобиля в Москве шесть человек

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Последствия ДТП на Зубовской площади в центре Москвы

Старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев вытащил шесть человек из горящего автомобиля, сообщает пресс-служба Минспорта республики. ДТП произошло в Москве.

Под утро услышал хлопок и побежал на место аварии. Как только увидел горящий автомобиль, сразу бросился вытаскивать пассажиров, — цитирует слова Алиева Минспорт.

Инцидент произошёл утром 24 июня. Mercedes на большой скорости врезался в стену здания на Зубовском бульваре и загорелся. По данным прокуратуры, два человека погибли, шестеро госпитализированы. Алиев находился рядом с местом аварии.

Ранее тренер сборной США Андреа Фуэнтес спасла жизнь синхронистке Аните Альварес на чемпионате мира по водным видам спорта. Спортсменка во время выступления потеряла сознание и начала тонуть, после чего тренер прыгнула в воду и вытащила подопечную на поверхность.