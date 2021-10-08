Дацик обвинил братьев Емельяненко в участии в договорных боях

Российский боец ММА Вячеслав Дацик высказал мнение, что братья Александр и Фёдор Емельяненко принимали участие в договорных боях и, возможно, стремились заработать на тотализаторе. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу KOVALENKO.

У Александра Емельяненко не все бои были проплаченными, но где-то были подставные. Я там один бой смотрел — такая ржака, беспонтовая подстава была. У Феди я тоже где-то одну подставу видел. Но это чисто моё мнение. Скорее всего, Федя на тотализаторе решил срубить бабцов, — рассказал Дацик.

Также боец отметил, что и ему предлагали участие в подставных боях, но так как он дурак, с ним договориться тяжело.

Как сообщалось ранее, российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал про поездку в Нидерланды, где он посетил кофешоп и бар, после чего попал в полицейский участок за драку с посетителем.