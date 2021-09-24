Чудо-Усик: как украинец разборал Джошуа на его земле

История сотворилась прямо на наших глазах: Александр Усик выиграл у Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе — сразу по трём основным версиям! Бой проходил в Лондоне, и тем невероятнее кажется победа Саши по очкам, но он сделал всё настолько красиво, что шансов испортить момент у судей не было.

Усик сделал то, о чём можно было говорить только очень осторожно, почти шёпотом: он выиграл у Джошуа по очкам у него дома. Как он мог сделать это? Только показав бокс, на порядок круче того, который покажет Энтони. Он должен был быть не просто лучше, а лучше на порядок. И он был как раз таким.

Первая заявка была сделана уже на первых минутах: Саша вышел на первый раунд и переработал Джошуа на ногах. Он выбросил больше ударов, трижды попал сковзь блок, ничего не пропустил и показал именно такой бокс, какой и мог ему принести титул.

Показалось, что дело может быть и не таким уж сложным. Но нет, Джошуа — не шутка, это — олимпийский чемпион, чемпион мира в профи и один из самых сложных боксёров в мире. Он почти на десять сантиметров выше Усика, заметно тяжелее, бьёт страшнее. Его нужно обыграть мозгами, срубить его почти нереально.

И Джошуа забрал второй раунд. Третий — снова отдал, четвёртый — забрал. Бой был в равным где-то до середины. Джошуа не вёл игру, но держался на равных, а для чемпиона этого достаточно, чтобы сохранить пояс. Усику нужно было прибавить, чтобы украсть пояса.

Перелом наступил в седьмом раунде. Там Александр, как будто, проснулся и отбросил всё лишнее. Есть большой и медленный Джошуа, есть возможность сотворить историю, нужно просто выйти и сделать это. С седьмого раунда Саша был другим: он был на ринге один, анлгичанин там был в качестве если не груши, то в качестве человека, который абсолютно ничего не решает.

Из последних пяти раундов Усик забрал пять. Возможно, четыре с половиной, если смотреть на бой глазами судьи из Великобратании. Один из них был оттуда, другой — из Украины, третий — из США. Но как на бой ни смотри, не увидеть доминирования Александра было невозможно. Это было ясно даже для людей, которые смотрели бокс в первый раз в жизни.

Единственное, что спасло Джошуа от нокаута — это гонг в 12-м раунде. Усик зажал его у канатов, избивал и чуть не довёл до плохих последствий. Когда бой кончился, Энтони ещё несколько минут не мог прийти в себя, сидел и задыхался, на лице была гримасса страданий. Саша же — как будто вообще не устал, поблагодарил Бога и команду соперника, дышал почти так же легко, как и до боя.

Несмотря на всё это, волноваться перед судейским решением было о чём. Мало ли что они там придумают. Будучи парнем из Симферополя, выиграть чемпионский пояс в Лондоне у британца — это звучит невероятно. Нужно было сначала услышать решение судей, а потом уже праздновать. И решение не разочаровало: 117:111, 116:112 и 115:113 — всё в пользу Саши. Он — новый чемпион.

И это всё абсолютно заслуженно. Равных Усику по таланту в любом весе найти сложно. В тяжёлом дивизионе остался всего один человек, с которым Саше может быть крайне тяжело — это Тайсон Фьюри. Этот цыган из Манчестера — тоже самородок, он техничен и хитёр, в чём-то они с Александром похожи, но британец почти на голову выше. Если их бой состоится, это будет событие, которого в боксе не было чуть ли не со времён Мухаммеда Али. Но не обязятально это время с чем-то сравнивать, оно особенно само по себе.