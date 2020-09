Чемпион UFC назвал Чимаева "крысиной губой"

Я не знаю этого парня и ещё не видел боёв этой крысиной губы. Он ведёт себя как ковбой, болтает постоянно ерунду, но пусть продолжает дальше. Пока он дерётся на низком уровне, бьёт одних «мешков», но, как и все новички, начинает говорить и говорить. Каждый хочет себя раскрутить и вызывает всех подряд, — рассказал Адесанья на YouTube-канале The Best of UFC and MMA.