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Единоборства

Чемпион UFC назвал Чимаева "крысиной губой"

08:13, 23 сентября 2020 10
Исраэль Адесанья Исраэль Адесанья Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в среднем весе Исраэль Адесанья раскритиковал уровень оппозиции шведского проспекта чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который в минувший уик-энд одержал очередную победу за 17 секунд.

Я не знаю этого парня и ещё не видел боёв этой крысиной губы. Он ведёт себя как ковбой, болтает постоянно ерунду, но пусть продолжает дальше. Пока он дерётся на низком уровне, бьёт одних «мешков», но, как и все новички, начинает говорить и говорить. Каждый хочет себя раскрутить и вызывает всех подряд, — рассказал Адесанья на YouTube-канале The Best of UFC and MMA.

Как писал NEWS.ru, ирландский боец MMA русского происхождения Артём Лобов намекнул на роман с певицей Зарой.

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