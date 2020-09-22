Чемпион UFC назвал Чимаева "крысиной губой"

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Ирландский боец MMA русского происхождения Артём Лобов намекнул на роман с певицей Зарой. Он опубликовал нежное фото с артисткой в своём Instagram, сопроводив его романтической надписью.

Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради неё, — написал Лобов. На снимке Лобов и Зара обнимаются, прощаясь на вокзале. Судя по геометке, фото сделано в Нью-Йорке....