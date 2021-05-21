Чемпион по рестлингу вызвал на бой чемпиона UFC Нганну

https://static.news.ru/photo/1c646f42-ba35-11eb-a446-96000091f725_660.jpg Бобби Лэшли Фото: twitter.com/fightbobby

Действующий чемпион WWE Бобби Лэшли заявил о намерении сразиться с обладателем пояса UFC в тяжёлом весе Франсисом Нганну. Слова бойца приводит Give Me Sport .

У него есть титул, и у меня есть титул. Мы могли бы устроить бой на ринге или в клетке. Мне без разницы, где драться. Да, я вызываю его на бой, — заявил Лэшли.

44-летний рестлер является одним из самых титулованных бойцов в своём виде спорта. При этом он имеет опыт выступлений и в ММА, где одержал 15 побед в 17 поединках, выступая в лигах Strikeforce и Bellator. При этом он никогда не дрался в UFC.

Нганну завоевал чемпионский пояс со второй попытки, нокаутировав в реванше американского хорвата Стипе Миочича.

Как сообщалось ранее, чемпион лиги Absolute Championship Akhmat в тяжёлом весе американец Тони Джонсон в ходе подготовки к первой защите своего титула тренировался с чемпионом UFC в тяжёлом весе Франсисом Нганну.