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Единоборства

Чемпион по рестлингу вызвал на бой чемпиона UFC Нганну

15:43, 21 мая 2021
Бобби Лэшли Бобби Лэшли Фото: twitter.com/fightbobby

Действующий чемпион WWE Бобби Лэшли заявил о намерении сразиться с обладателем пояса UFC в тяжёлом весе Франсисом Нганну. Слова бойца приводит Give Me Sport.

У него есть титул, и у меня есть титул. Мы могли бы устроить бой на ринге или в клетке. Мне без разницы, где драться. Да, я вызываю его на бой, — заявил Лэшли.

44-летний рестлер является одним из самых титулованных бойцов в своём виде спорта. При этом он имеет опыт выступлений и в ММА, где одержал 15 побед в 17 поединках, выступая в лигах Strikeforce и Bellator. При этом он никогда не дрался в UFC.

Нганну завоевал чемпионский пояс со второй попытки, нокаутировав в реванше американского хорвата Стипе Миочича.

Как сообщалось ранее, чемпион лиги Absolute Championship Akhmat в тяжёлом весе американец Тони Джонсон в ходе подготовки к первой защите своего титула тренировался с чемпионом UFC в тяжёлом весе Франсисом Нганну.

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