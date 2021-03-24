Чемпион AMC Fight Nights: Дазаев всё умеет, но мы разберём его на кусочки

Российский боец смешанного стиля, чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв поделился ожиданиями от боя с Гойти Дазаевым. Поединок пройдёт 10 апреля в Москве.
Соперник интересный, всё умеет делать и в стойке работает и борется хорошо. В ударке особенно опасен. Будем разбирать его на кусочки. Моя подготовка идёт своим чередом, всё делаем, пашем. Я буду готов на 100%, — сказал Бикрёв корреспонденту NEWS.ru.
Поединок пройдёт 10 апреля в Москве на турнире AMC Fightn Nights 100.
Ранее Бикрёв в интервью NEWS.ru сравнил карьеры Хабиба Нурмагомедова и Фёдора Емельяненко, поставив второго выше первого.