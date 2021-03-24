Чемпион AMC Fight Nights: Дазаев всё умеет, но мы разберём его на кусочки

Соперник интересный, всё умеет делать и в стойке работает и борется хорошо. В ударке особенно опасен. Будем разбирать его на кусочки. Моя подготовка идёт своим чередом, всё делаем, пашем. Я буду готов на 100%, — сказал Бикрёв корреспонденту NEWS.ru.